Майже добу тривала атака по Кривому Рогу, серед постраждалих — діти

Наслідки обстрілу Кривого Рогу, 22 січня 2026 року. Фото: Нацполіція

Учора, 22 січня, російські війська атакували Кривий Ріг. Комбінований обстріл тривав майже добу.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, протягом доби по місту було випущено понад 70 безпілотників, а також балістичну ракету «Іскандер-М».

«Головне, слава богу, — без загиблих. Значно пошкоджено об'єкти інфраструктури. Виникло кілька пожеж, їх оперативно ліквідували», — повідомив Олександр Вілкул.

Унаслідок удару пошкоджено двоповерховий житловий будинок, приватні будинки, адміністративну будівлю, дитячо-юнацьку спортивну школу та транспортні засоби.

За даними поліції, через ракетно-дронову атаку постраждали 13 людей, серед них — четверо дітей. Наразі в лікарнях міста перебувають семеро поранених: четверо дорослих — у стані середньої тяжкості, троє дітей — у задовільному стані.

Також Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок атаки в шахтах було заблоковано понад 90 гірників. Рятувальна операція тривала понад 10 годин і завершилась вранці — усіх шахтарів підняли на поверхню.

Через пошкодження об'єктів інфраструктури без електропостачання залишаються понад 3100 абонентів. Аварійні служби проводять відновлювальні роботи.

Система водоканалу частково працює на генераторах. Водопостачання здійснюється, однак у деяких районах можливе зниження тиску. Котельні вдалося перезапустити вночі.

Поліціянт надає допомогу людям у Кривому Розі, 22 січня 2026 року Нацполіція Поліціянт надає допомогу людям у Кривому Розі, 22 січня 2026 року Нацполіція

За словами Олександра Вілкула, у Кривому Розі працюють усі екстрені та комунальні служби, громадський транспорт, лікарні й соціальні установи.

У місті також діють штаби допомоги для мешканців, чиї будинки та квартири постраждали від ракетних і дронових атак. Там можна отримати будівельні матеріали (ОСБ, плівку тощо) та подати заяви на матеріальну допомогу від міста.

Нагадаємо, 22 січня, російські війська десять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.