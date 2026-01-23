Через обстріли у громаді Миколаївщини пошкоджено навчальний заклад

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті

Учора, 22 січня, російські війська десять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Унаслідок обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено дах і вікна непрацюючого навчального закладу. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що за добу до цього, росіяни вдарили ракетою по території підприємства у Миколаївському районі.