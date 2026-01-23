 Обстріли Миколаївщини 22 січня

Через обстріли у громаді Миколаївщини пошкоджено навчальний заклад

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВістіНаслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті

Учора, 22 січня, російські війська десять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Унаслідок обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено дах і вікна непрацюючого навчального закладу. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що за добу до цього, росіяни вдарили ракетою по території підприємства у Миколаївському районі.

У Миколаївській області жінки, які постраждали від війни, безкоштовно вчаться водінню

Майже добу тривала атака по Кривому Рогу, серед постраждалих — діти

2 години тому

Світла не буде по 16 годин: графіки відключення на Миколаївщині 23 січня

Світлана Іванченко

