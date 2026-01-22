 Обстріл Миколаївської області 21 січня

    22 січня, 2026

    Миколаїв

Ракетний удар по підприємству і атаки FPV-дронами на Миколаївщині: пошкоджені будинки та магазин

Обстріл Миколаєва. Архівне фото: МиквістіОбстріл Миколаєва. Архівне фото: Миквісті, ілюстраційне

У середу вранці, 21 січня, російські війська вдарили ракетою по території підприємства у Миколаївському районі.

Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, тип ракети встановлюють.

Також протягом доби росіяни десять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади.

У селі Лимани пошкоджено два приватні будинки. В Очакові пошкоджено дах та вікна магазину. У селі Лупареве пошкоджено дачний будинок. Внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Нагадаємо, що за добу до цього, росіяни також атакували Миколаївську область ракетою і FPV-дронами.

