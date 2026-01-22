 Без світла по 16 годин: опублікували графіки відключення на Миколаївщині 23 січня

Світла не буде по 16 годин: графіки відключення на Миколаївщині 23 січня

Без світла по 16 годин на Миколаївщині будуть жителі 23 січня. Ілюстративне фото: МикВістіБез світла по 16 годин на Миколаївщині будуть жителі 23 січня. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області в п'ятницю, 23 січня, очікуються планові відключення електроенергії. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

  • 1.1 — 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 22:00
    Всього: 14 годин
  • 1.2 — 01:30 - 05:30; 07:30 - 13:30; 17:30 - 21:30; 23:30 - 00:00
    Всього: 14 годин 30 хвилин
  • 2.1 — 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 15:30 - 19:30; 21:30 - 00:00
    Всього: 16 годин
  • 2.2 — 01:30 - 05:30; 09:30 - 13:30; 15:30 - 21:30; 23:30 - 00:00
    Всього: 14 годин 30 хвилин
  • 3.1 — 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30
    Всього: 15 годин 30 хвилин
  • 3.2 — 03:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 22:00
    Всього: 14 годин 30 хвилин
  • 4.1 — 03:30 - 07:30; 11:30 - 15:30; 17:30 - 23:30
    Всього: 14 годин
  • 4.2 — 03:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 19:30 - 23:30
    Всього: 14 годин
  • 5.1 — 00:00 - 03:30; 07:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00
    Всього: 16 годин
  • 5.2 — 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 20:30 - 00:00
    Всього: 15 годин
  • 6.1 — 01:30 - 05:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 20:30
    Всього: 15 годин
  • 6.2 — 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 13:30 - 17:30; 19:30 - 00:00
    Всього: 14 годин

Нагадаємо, що начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що протести чи перекриття доріг не вплинуть на кількість годин відключення світла.

