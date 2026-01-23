Зеленський заявив про готовність до підписання договору про гарантії безпеки з США

Президент України Володимир Зеленський на 56-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі, Швейцарія, 22 січня 2026 року. Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ключовий документ щодо гарантій безпеки з боку США готовий до підписання, а його остаточне ухвалення залежить від подальших процедур, зокрема ратифікації.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами 23 січня, пише «Суспільне».

За словами Володимира Зеленського, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Давосі сторони обговорювали питання протиповітряної оборони та гарантій безпеки для України. Президент зазначив, що сам договір готовий, однак потребує уточнення окремих технічних деталей.

«Вони дійсно готові, і договір готовий до підписання. Безумовно, буде ще багато різних технічних деталей, і на основі цього документа з’являться додаткові документи. Але головна магістральна домовленість про гарантії безпеки є», — сказав Володимир Зеленський.

Він уточнив, що подальші кроки залежать від дати, яку визначить президент США, а також від процесу ратифікації документа в Конгресі США та Верховній Раді України.

Окремо президент зазначив, що сторони обговорювали й інші пакети документів, зокрема Prosperity Package, які наразі потребують доопрацювання, а також питання Донбасу.

«Питання Донбасу — ключове. Його будуть обговорювати, зокрема модальності того, як три сторони бачать ці процеси в Абу-Дабі сьогодні й завтра», — заявив Володимир Зеленський.

Зазначимо, під час під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі Володимир Зеленський різко розкритикував Європу за відсутність реальної відповідальності для лідера РФ Володимира Путіна, неефективність санкцій та неквапливість у створенні спецтрибуналу.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що готовий взяти на себе зобов’язання щодо участі Сполучених Штатів у майбутній обороні України. За його словами, це можливо лише за умови впевненості, що Росія не спробує знову розпочати війну проти України.

Пізніше стало відомо, що під час Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі США та Україна планують підписати угоду про повоєнну відбудову України на суму близько 800 мільярдів доларів.