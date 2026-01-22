 Четвертий рік війни, а Путін не в тюрмі, — Зеленський розкритикував Європу в Давосі

  • четвер

    22 січня, 2026

  • -1.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • -1.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Путін не в тюрмі, трибунал та санкції не працюють: Зеленський в Давосі дорікнув Європі

Володимир Зеленський у Давосі дорікнув Європі. Фото: Офіс президентаВолодимир Зеленський у Давосі дорікнув Європі. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський різко розкритикував Європу за відсутність реальної відповідальності для лідера РФ Володимира Путіна, неефективність санкцій та неквапливість у створенні спецтрибуналу.

Про це він сказав під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у четвер, 22 січня.

Зеленський звернув увагу, що, попри масштабну агресію в центрі Європи, Путін досі не постав перед судом. Як приклад він навів ситуацію з Венесуелою.

Реклама

— Трамп провів операцію у Венесуелі й Мадуро було заарештовано. Були різні думки про це. Але факт є фактом — Мадуро в суді в Нью-Йорку. Вибачте, але Путін не в суді. І це на четвертому році великої війни в Європі, — заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Путін не лише уникає суду, а й продовжує боротися за доступ до заморожених у Європі активів, досягаючи в цьому певних успіхів.

Окремо Зеленський розкритикував повільний прогрес у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. За його словами, попри численні зустрічі, Європа досі не спромоглася навіть запустити повноцінну роботу трибуналу з приміщенням, персоналом і реальними процесами.

— Відбулося багато зустрічей, але Європа досі не дійшла навіть до моменту, щоб мати приміщення для трибуналу, з персоналом і реальною роботою всередині. Чого бракує — часу чи політичної волі? — сказав президент.

Також президент закликав Європейський Союз посилити санкції проти російської нафти та жорсткіше реагувати на сили, які, за його словами, намагаються підривати європейські інтереси зсередини.

— Ми всі бачимо, що сили, які намагаються знищити Європу, діють вільно, навіть усередині Європи. Кожен Віктор (Віктор Орбан, — прим.), який живе на гроші Європи і в той час намагається продавати європейські інтереси, заслуговує на потиличник. Якщо він почувається комфортно у Москві — це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям перетворюватися на маленькі Москви, — сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна вдячна Європі за вже запроваджений тиск на РФ, однак цього недостатньо для зупинення агресора.

Раніше Володимир Зеленський анонсував тристоронню зустріч Україна-РФ-США, яка відбудеться в ОАЕ.

Останні новини про: Війна в Україні

Державний інвестфонд Данії вкладe €12 млн в інфраструктуру України
У 2025 році за кордон виїхали й не повернулися понад 290 тисяч українців
ЦВК пропонує відкласти проведення виборів після скасування воєнного стану принаймні ще на пів року
Реклама
Читайте також:
новини
Відновлення будинків залишиться головним пріоритетом на 2026 рік для Департаменту ЖКГ, — Бездольний

Ірина Олехнович
новини
УКС Миколаєва ще не знає, чи можливо відновити 51 школу

Юлія Бойченко
новини
«Нового керівника складно знайти», — у ДЖКГ Миколаєва не плланують відстороняти директора КСМЕП без рішення суду

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаїв досі чекає рішення Антимонопольного комітету щодо конкурсу на сортування сміття

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві тролейбуси заряджатимуть від генераторів у разі тривалого відключення світла

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

ЦВК пропонує відкласти проведення виборів після скасування воєнного стану принаймні ще на пів року
У 2025 році за кордон виїхали й не повернулися понад 290 тисяч українців
Державний інвестфонд Данії вкладe €12 млн в інфраструктуру України

ЕНЕРГЕТИКА

Готуйтесь, — Кім відповів тим, хто закликає до перекриття доріг і протестів

ВІДБУДОВА

УКС Миколаєва ще не знає, чи можливо відновити 51 школу

4 години тому

Світла не буде по 16 годин: графіки відключення на Миколаївщині 23 січня

Головне сьогодні