Путін не в тюрмі, трибунал та санкції не працюють: Зеленський в Давосі дорікнув Європі

Володимир Зеленський у Давосі дорікнув Європі. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський різко розкритикував Європу за відсутність реальної відповідальності для лідера РФ Володимира Путіна, неефективність санкцій та неквапливість у створенні спецтрибуналу.

Про це він сказав під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у четвер, 22 січня.

Зеленський звернув увагу, що, попри масштабну агресію в центрі Європи, Путін досі не постав перед судом. Як приклад він навів ситуацію з Венесуелою.

— Трамп провів операцію у Венесуелі й Мадуро було заарештовано. Були різні думки про це. Але факт є фактом — Мадуро в суді в Нью-Йорку. Вибачте, але Путін не в суді. І це на четвертому році великої війни в Європі, — заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Путін не лише уникає суду, а й продовжує боротися за доступ до заморожених у Європі активів, досягаючи в цьому певних успіхів.

Окремо Зеленський розкритикував повільний прогрес у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. За його словами, попри численні зустрічі, Європа досі не спромоглася навіть запустити повноцінну роботу трибуналу з приміщенням, персоналом і реальними процесами.

— Відбулося багато зустрічей, але Європа досі не дійшла навіть до моменту, щоб мати приміщення для трибуналу, з персоналом і реальною роботою всередині. Чого бракує — часу чи політичної волі? — сказав президент.

Також президент закликав Європейський Союз посилити санкції проти російської нафти та жорсткіше реагувати на сили, які, за його словами, намагаються підривати європейські інтереси зсередини.

— Ми всі бачимо, що сили, які намагаються знищити Європу, діють вільно, навіть усередині Європи. Кожен Віктор (Віктор Орбан, — прим.), який живе на гроші Європи і в той час намагається продавати європейські інтереси, заслуговує на потиличник. Якщо він почувається комфортно у Москві — це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям перетворюватися на маленькі Москви, — сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна вдячна Європі за вже запроваджений тиск на РФ, однак цього недостатньо для зупинення агресора.

Раніше Володимир Зеленський анонсував тристоронню зустріч Україна-РФ-США, яка відбудеться в ОАЕ.