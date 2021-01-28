Украина официально открыла почетное консульство в Новой Зеландии, оно стало первым представительством Киева в этой стране.
Об этом пишет издание РБК-Украина.
Сообщается, что консульский округ Почетного консула Украины в Окленде будет охватывать всю территорию Новой Зеландии, представительство возглавит Александр Киричук. Украинский почетный консул намерен уделять особое внимание усилению экономического присутствия Украины в Новой Зеландии, расширению экспортных возможностей и привлечению инвестиций в экономику Украины. Отмечается, что функции посольства Украины в Новой Зеландии выполняет украинское посольство в Австралии.
Ранее сообщалось, что накануне визита главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину на почту посольства этой страны неизвестные прислали угрозы.
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Украина официально открыла почетное консульство в Новой Зеландии, оно стало первым представительством Киева в этой стране.
Об этом пишет издание РБК-Украина.
Сообщается, что консульский округ Почетного консула Украины в Окленде будет охватывать всю территорию Новой Зеландии, представительство возглавит Александр Киричук. Украинский почетный консул намерен уделять особое внимание усилению экономического присутствия Украины в Новой Зеландии, расширению экспортных возможностей и привлечению инвестиций в экономику Украины. Отмечается, что функции посольства Украины в Новой Зеландии выполняет украинское посольство в Австралии.
Ранее сообщалось, что накануне визита главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину на почту посольства этой страны неизвестные прислали угрозы.