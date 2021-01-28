Украина официально открыла почетное консульство в Новой Зеландии, оно стало первым представительством Киева в этой стране.

Об этом пишет издание РБК-Украина.

Сообщается, что консульский округ Почетного консула Украины в Окленде будет охватывать всю территорию Новой Зеландии, представительство возглавит Александр Киричук. Украинский почетный консул намерен уделять особое внимание усилению экономического присутствия Украины в Новой Зеландии, расширению экспортных возможностей и привлечению инвестиций в экономику Украины. Отмечается, что функции посольства Украины в Новой Зеландии выполняет украинское посольство в Австралии.

Ранее сообщалось, что накануне визита главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину на почту посольства этой страны неизвестные прислали угрозы.