Суд в китайском Гуандуне приговорил к тюремному заключению 24 человекк, которые были причастны к сайту, где опубликовали сообщения о семье Си Цзиньпина. Администратора вики-форума приговорили к 14 годам за обсуждение в сети сведений о семье генсека Китая Си Цзиньпина.

Об этом пишет Radio Free Asia.

На сайте опубликовали фотография дочери Си Цзиньпина – Си Минцзе, а вторая фотография была связана с мужем сестры Си Цзиньпина. После того, как крамольный сайт был обнаружен силовиками, была сформирована специальная целевая группа, большое количество полицейских направились по всему Китаю для ареста людей, связанных с этим форумом.

Сайт Esu Wiki начинался как подфорум для обмена сатирическими публикациями, в основном нацеленных на китайских знаменитостей.

По словам матери администратора, он подвергся пыткам в полиции, чтобы заставить его признать свою вину.

— Они хотели, чтобы он признался в том, что является владельцем сайта, поэтому они начали его избивать, подвешивать и лишать сна. Эти люди даже не были теми, кто загрузил фотографию, но их использовали как козлов отпущения. Их лишили прав человека и заставляли признаваться, им угрожали и запугивали каждій день. Одна из рук моего сына повреждена навсегда, его несколько раз избивали до потери сознания, затем обливали холодной водой, прежде чем ему сказали признаться, в том, что он владелец сайта, - заявила мать администратора сайта.

Администратор форума Ню Тенгю был приговорен к 14 годам заключения 30 декабря 2020 года Народным судом района Маонан в городе Маомин провинции Гуандун, его признали виновным в «затягивании ссор и разжигании проблем», «нарушении частной жизни» и «незаконном бизнесе».

Напомним, Пекин ввел санкции против бывшего госсекретаря США Майка Помпео и еще 27 граждан Соединенных Штатов, включая людей с администрации экс-президента Трампа, за «вмешательство во внутренние дела Китая».