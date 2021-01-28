Американский эсминец USS Porter направляется к Черному морю.

Как пишет Европейская правда, об этом объявили в Twitter 6-го флота США.

– USS Porter начал переход в Черное море с целью осуществления операций по морской безопасности в регионе. Корабли флота США и самолеты регулярно проводят операции в Черном море для поддержки наших союзников в НАТО и партнеров, - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее американский эсминец Donald Cook направился в Черное море для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.