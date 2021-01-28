По состоянию на 28 января в Николаевской области выявлен 141 подтвержденный случай коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.

Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 25835 (+71)

Первомайск - 1288 (7);

Южноукраинск - 1319 (+2)

Вознесенск - 930;

Очаков - 644 (+6);

Арбузинский район - 420 (+1)

Баштанский район - 569;

Березанский район - 489 (+4)

Братский район - 345 (+7)

Березнеговатский район - 231;

Веселиновский район - 356;

Витовский район - 1409 (+3)

Вознесенский район - 322 (+1)

Врадиевский район - 299 (+9);

Еланецкий район - 180;

Доманевский район - 308 (+9);

Казанковский район - 422 (+2)

Кривоозерский район - 266;

Новоодесский район - 527;

Новобугский район - 335 (+13)

Николаевский район - 792;

Очаковский район - 316 (+3)

Первомайский район - 477 (+3)

Снигиревский район - 422.

Заболевание COVID-19 установлен в 1593 (+1) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 743, всего выздоровели - 24431. Умерло всего от последствий COVID-19 - 657, за сутки - 5.

Напомним, за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 5 529 человек, также вчера сделали 48 736 тестирований. Больше всего новых заражений обнаружили во Львовской области и в Киеве.