По состоянию на 28 января в Николаевской области выявлен 141 подтвержденный случай коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1593 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 743, всего выздоровели - 24431. Умерло всего от последствий COVID-19 - 657, за сутки - 5.
Напомним, за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 5 529 человек, также вчера сделали 48 736 тестирований. Больше всего новых заражений обнаружили во Львовской области и в Киеве.
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По состоянию на 28 января в Николаевской области выявлен 141 подтвержденный случай коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1593 (+1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 743, всего выздоровели - 24431. Умерло всего от последствий COVID-19 - 657, за сутки - 5.
Напомним, за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 5 529 человек, также вчера сделали 48 736 тестирований. Больше всего новых заражений обнаружили во Львовской области и в Киеве.