Правительство Южной Кореи заявило, что в феврале начнет массовую вакцинацию против COVID-19, начиная с ключевых групп, включая медицинских работников и пожилых людей в домах престарелых.

Об этом сообщает Asia.nikkei.

Директор Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Кен заявил, что органы здравоохранения расширят категории населения для вакцинации в первую очередь с целью достижения коллективного иммунитета к ноябрю.

Процедура вакцинации запустится в феврале, начиная с ключевых групп. В частности, привьют около 50 тысяч медицинских работников, работающих с коронавирусными больными, вакцинируют также пожилых людей и сотрудников домов престарелых.

Южная Корея планирует вакцинировать 1,3 миллиона граждан приоритетных групп в первом квартале, 9 миллионов человек старше 65 лет и оставшийся медицинский персонал ко второму кварталу 2021 году, за которым следует вакцинация всего населения, начиная с июля.

В стране выделено около 250 больших крытых спортивных залов и общественных залов по всей стране для вакцинации людей вакцинами Pfizer Inc и Moderna, требующими хранения в морозильных камерах.

Южная Корея мобилизовала 57 воинских частей, а также полицию и пожарных для транспортировки и сопровождения вакцин.

— Мы планируем пересмотреть порядок плана иммунизации в зависимости от ситуации – скорости распространения COVID-19 и сроков поступления вакцины, - сказал Чон Ын Кен.

Южная Корея получила 106 миллионов доз, этого хватит для вакцинации всех жителей страны.

В среду Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний сообщало о 497 новых случаях заболевания COVID-19 ежедневно. Общее число инфицированных, зарегистрированных в стране, в настоящее время составляет 76 926 человек, а число погибших - 1386 человек.

Ранее НикВести сообщали, что Европейский союз планирует усилить давления на британско-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca. Причиной является промедление с поставками вакцин в страны ЕС.