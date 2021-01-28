Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект который открывает возможность регистрации вакцин против COVID-19.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

На своей странице в Facebook председатель комитета Михаил Радуцкий отметил, что данный документ позволит использовать в Украине вакцины производства компании Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

— На сегодня ни одна вакцина от COVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования (emergency use). Украинское законодательство не предусматривает такого режима. Поэтому для регистрации вакцин в нашей стране возникла потребность законодательных изменений, — написал Михаил Радуцкий.

Документом предусматривается возможность регистрации в Украине вакцин для использования в случае, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, если клинические испытания проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского Союза (по крайней мере, одной из этих стран) в соответствии с национальным законодательством страны о предоставлении разрешения или лекарственное средство, переквалифицированное Всемирной организацией здравоохранения.

При таких обстоятельствах вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале.