Александр Лукашенко заявил, что происходящие в Беларуси события демонстрируют излишнюю либерализацию законов.

Об этом он сказал сегодня, 28 января, выступая на совещании по вопросам совершенствования законодательства, сообщает издание Корреспондент со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Лукашенко, власть и правоохранительные органы позволили Беларуси «не свалиться в пропасть очередной цветной революции», хотя этого хотели «заграничные спонсоры протестов». При этом, по его словам, за последние годы в стране многое сделано в направлении либерализации правовых норм.

— Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы, – заявил президент.

Напомним, что Александр Лукашенко и белорусский министр обороны Виктор Хренин обсудили предстоящие военные учения «Запад-2021», которые планируют провести совместно с Россией. Они запланированы на 10 сентября и продлятся 6 дней.