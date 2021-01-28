Депутат Николаевского городского совета от фракции «Слуга народа» Рамиль Агабеков рассказал, что обсудил с главой облгосадминистрации Виталием Кимом много вопросов, и заявил, что впереди много улучшений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав в подтверждение совместную фотографию с николаевским губернатором.

Он указал, что с руководителем области он обсуждал городские вопросы.

При этом, Рамиль Агабеков не привел в пример ни одного вопроса, о которых он говорил с чиновником.

«Друзья, сегодня (27 января, - прим.) )провёл встречу с главой Николаевской ОГА Виталием Кимом! Обсуждали много городских вопросов, в том числе ДК Молодежный. Скажу так - вопрос на контроле, ждём позитивных результатов! Также предложил ряд улучшений по спортивным объектам города и области. Впереди много улучшений и качественных изменений. Про всё буду обязательно сообщать. Продолжаем работать», - написал Рамиль Агабеков.

Ранее сообщалось, что бюджетная комиссия потребовала от Департамента энергетики план утепления объектов соцсферы Николаева, «иначе их работа бессмысленна».