Планово-бюджетная комиссия Николаевского городского совета обратилась к Департаменту энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий с просьбой предоставить программу, согласно которой те занимаются утеплением объектов социальной сферы города.

Такое решение принято на заседании комиссии, которое прошло во вторник, 26 января, - сообщают НикВести.

В ходе обсуждения обращения директора школы №45 Алексея Целищева по поводу необходимости выделения из бюджета денег для завершения начатого 5 лет назад капитального ремонта в учреждении, у депутатов возникли вопросы относительно того, по какому принципу департамент энергетики определяет приоритетность в работах по утеплению тех или иных учреждений.

Депутат Наталья Горбенко выступила с предложением затребовать у чиновников соответствующий документ.

— Действительно, если дело начато - его надо закончить, иначе деньги потрачены впустую. У меня на округе есть школа №1, в которой, вот то, что у вас (в 45 школе, - прим.) сделано - они даже этого не имеют. У них вчера окна старые просто начали выпадать, потому что уже не держит рама. В то же время, я знаю, что в 3 школе в прошлом году, вы все, наверное, слышали, металлопластиковые окна меняли на другие металлопластиковые окна. Соответственно, возникает вопрос к Департаменту энергоэффективности. Может быть, мы попросим у них программу, которая у них есть по всем социальным учреждениям, чтобы мы понимали, почему некоторые учреждения идут впереди, некоторые отодвигаются, некоторые дважды переделываются, в некоторых делаются мероприятия, которые не приносят должного эффекта, а деньги вложены. Я попросила бы комиссию поддержать обращение к департаменту энергоэффективности, чтобы мы увидели программу внедрения энергоэффективных мероприятий во всех школах, садах, всех социальных объектах Николаева. Надеюсь, такая программа есть, иначе их работа бессмысленна, она точечная и не понятно, по какому принципу делается, - сказала Наталья Горбенко.

Ее поддержал депутат Дмитрий Сичко, который также негативно высказался относительно работ по замене окон в школе №3 в Николаеве.

— Третья школа как раз возле моего округа. И посчитали, что та сумма средства, которая пошла на эту школу, не окупится за лет 200 - 300. Сколько поколений детей там проучится, но та сумма денег на эту школу просто не окупаемая. Мы вроде бы делаем хорошее дело, презентуем это как энергосбережение, а энергосбережение по факту у нас - это копейки. Зато мы вкладываем туда миллионы и миллионы. Нужно разумно подходить к любому вопросу, а не менять стеклопластиковые окна на стеклопластиковые, - сказал Дмитрий Сичко.

Ранее сообщалось, что начальница гороно рассказала, как будет проходить оптимизация школ Николаева.