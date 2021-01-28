Президент Владимир Зеленский подписал указ «О стипендиях, премиях и грантах президента Украины в сфере образования». Порядок назначения и выплаты стипендий, премий и грантов в двухмесячный срок должен разработать и утвердить Кабинет министров.
Об этом сообщает Офис президента.
Документ предусматривает основание:
– Это наши лучшие ученики. И мы будем мотивировать их стараться и дальше. Такие талантливые и целеустремленные дети построят сильную и успешную Украину, - отметил Владимир Зеленский.
Также правительство должно предусмотреть в государственном бюджете расходы на соответствующие выплаты.
Напомним, ранее Кабинет министров одобрил проект указа президента.
В 2020 году 447 участников основной сессии внешнего независимого тестирования сдали экзамены на максимальный балл — 200 баллов. Это вдвое больше, чем в 2019 году. Тогда ВНО на 200 составили 274 участника.
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Президент Владимир Зеленский подписал указ «О стипендиях, премиях и грантах президента Украины в сфере образования». Порядок назначения и выплаты стипендий, премий и грантов в двухмесячный срок должен разработать и утвердить Кабинет министров.
Об этом сообщает Офис президента.
Документ предусматривает основание:
– Это наши лучшие ученики. И мы будем мотивировать их стараться и дальше. Такие талантливые и целеустремленные дети построят сильную и успешную Украину, - отметил Владимир Зеленский.
Также правительство должно предусмотреть в государственном бюджете расходы на соответствующие выплаты.
Напомним, ранее Кабинет министров одобрил проект указа президента.
В 2020 году 447 участников основной сессии внешнего независимого тестирования сдали экзамены на максимальный балл — 200 баллов. Это вдвое больше, чем в 2019 году. Тогда ВНО на 200 составили 274 участника.