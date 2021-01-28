Верховная Рада поддержала в первом чтении доработанный законопроект о реформе Службы безопасности Украины. «За» проголосовали 285 нардепов.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

— В доработанном проекте, в частности, предложен новый аппарат, приведено в соответствие с ЗУ «О национальной безопасности Украины» статус СБУ, значительно усилены контрразведывательные и антитеррористические направления деятельности СБУ и расширены ее полномочия по применению сил и средств Службы против террористических организаций, незаконных вооруженных и военизированных формирований, транснациональных преступных группировок за пределами Украины, а также по проведению специальных информационных операций и противодействия проведению таких операций против Украины, — говорится в сопроводительных документах.

Кроме этого, разграничены контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности службы, в связи с чем предложено из ЗУ «Об оперативно-розыскной деятельности» исключить контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических мероприятий. Отдельно определены контрразведывательные мероприятия, а также основания и процедура получения санкции на их проведение.

В проекте также предложены многоуровневые механизмы превентивного реагирования на угрозы государственной безопасности: предложения, официальное предостережение, представление СБУ. В частности расширены возможности превентивных действий службы по противодействию разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Соответствующие изменения предлагается внести в ЗУ «О государственной тайне», «О телевидении и радиовещании» и в Избирательный кодекс Украины.

Кроме этого, проектом определены механизмы противодействия разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб, незаконных вооруженных формирований и террористических организаций с использованием общественных организаций и политических партий, а также средств массовой информации.

Более того, в проекте предлагается исключить СБУ из ЗУ «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью». Таким образом будут ликвидированы специальные подразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Зато возможность противодействовать организованной и транснациональной преступности предусмотрена с позиций противодействия разведывательно-подрывной деятельности в ущерб Украине.

При этом существенно ограничивается правоохранительная функция СБУ путем постепенной (до 2024 года) передачи функции досудебного расследования в Государственное бюро расследований.

Доработанный проект содержит положения, направленные на оптимизацию организационно-штатной структуры СБУ. В частности, в нем предусмотрено поэтапное сокращение штатной численности Службы, определены новые стандарты социальных гарантий сотрудникам Службы и их денежного обеспечения, увеличение которого до предусмотренного в проекте уровня планируется осуществить поэтапно.

Также предусмотрена частичная демилитаризация Службы безопасности Украины с переходом на специальные звания.

Напомним, в Украине в скором времени может появиться Бюро экономической безопасности (БЭБ).