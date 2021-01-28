Президент Владимир Зеленский своим указом продлил безвизовый режим въезда в Украину для граждан Великобритании до 30 января 2022 года.

Как сообщает Европейская правда, соответствующий указ размещен в четверг на сайте главы государства.

— Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2022 года, — говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Безвизовый въезд британцев в Украину был введен еще в 2005 году и перестал действовать с 1 февраля 2020 — после выхода Британии из ЕС.

Напомним, в ноябре 2020 года Украина ввела безвизовый режим с Индонезией.