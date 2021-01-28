Президент Владимир Зеленский считает, что только с его приходом к власти у Крыма появился шанс освободиться от российской оккупации.

Об этом он заявил во время совещания по подготовке к празднованию 30-й годовщины независимости Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В мероприятии приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На совещании были детально обсуждены план проведения торжеств и запуск «Крымской платформы». Зеленский уже начал приглашать иностранных лидеров присоединиться к празднованию и «Крымской платформе».

Саммит «Крымской платформы» запланировано провести накануне Дня Независимости, 23 августа 2021 года.

— Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти. «Крымская платформа» станет площадкой, которая сплотит наших международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах. Это для меня не пустые слова. За ними стоят четкие действия, — заявил Владимир Зеленский.

Напомим, в декабре 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что главным приоритетом внешней политики Украины остается вопрос возвращения Крыма и Донбасса.