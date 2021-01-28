Совет Европы исключил Японию из списка стран, для которых возможно поэтапное открытие границ ЕС. В нем остались семь стран.

Об этом сказано на сайте Совета Европы.

С 28 января смягчения ограничений на необязательные поездки возможно для Австралии, Руанды, Новой Зеландии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и Китая. Последний внесен в список условно - смягчение ограничений на въезд гражданам Китая возможно после разрешения поездок в страну европейцам. До тех пор для китайцев границы ЕС закрыты.

В Японии в январе сложилась тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В первый месяц 2021 года в стране фиксировали рекордные показатели новых случаев заражения. Сейчас статистика идет на спад, но все равно остается высокой. Из-за этого в Японии усилили ограничения, включая въезда иностранцев.