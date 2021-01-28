Сенатор Берни Сандерс собрал $1,8 миллиона на благотворительность за счет продажи товаров с его виральним изображением на инаугурации Джо Байдена.

Об этом сообщает CNN.

Свитшоты ($45) и футболки ($27) с изображением сенатора начали продавать 21 января — ровно неделю назад. Первую партию свитшотов раскупили за менее чем 30 минут. На выходных добавили больше позиций, но все распродали до утра понедельника.

Все собранные деньги распределят между несколькими благотворительными организациями в родном штате Сандерса Вермонт, которые заботятся о пожилых людях и детях.

– Мы с (женой, - прим.) Джейн были поражены творчеством, которое проявило такое количество людей за последнюю неделю. Мы рады, что можем использовать мою интернет-популярность, чтобы помочь нуждающимся в Вермонте, - говорится в заявлении Сандерса.

Однако политик не единственный, кто использует вирусный момент как шанс собрать деньги на благотворительность. Американское фотоагентства Getty Images все доходы от продажи знаменитой фотографии Сандерса передаст компании Meals on Wheels America — она заботится о людях, которые самостоятельно не могут сходить в магазин. В Техасе женщина связала фигурку Сандерса и продала ее на аукционе за $40 тысяч. Деньги так же передала в Meals on Wheels.

Производитель верхней одежды Burton Snowboards, которую Сандерс носил в день инаугурации, пожертвовал 50 курток Департаменту по делам детей и семьи Берлингтона от имени сенатора.

Инаугурация Байдена не первое мероприятие, во время которого обратили внимание на варежки Сандерса. В прошлом году сенатор был в них на Женском марше в Нью-Гемпшире — тогда их назвали «оверсайз-варежками», а затем посвятили им аккаунт в Twitter.

Напомним, в среду, 20 января, в Вашингтоне новоизбранный президент США Джо Байден официально вступил в должность.