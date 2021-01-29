Президент США Джо Байден «не сдерживался» во время телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Голос Америки.

— Байден никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и (не скрывал) своей озабоченности в связи с действиями российского правительства, и он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора, — сказала Джен Псаки.

По словам Псаки, во время беседы с российским лидером Байден затронул тему того, как власти обошлись с находящимся в заключении оппозиционером Алексеем Навальным.

— Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения (силовиков) с протестующими, — заявила Джен Псаки.

Напомним, 26 января Джо Байден и Владимир Путин провели первый телефонный разговор.

Лидеры обсудили вмешательство в американские выборы, серию кибератак на госучреждения США и арест оппозиционера Алексея Навального в России.

Во время разговора американский президент заявил, что США будут «твердо отстаивать защиту национальных интересов в ответ на враждебные действия со стороны России».

Джо Байден также подчеркнул, что США поддерживают суверенитет Украины перед лицом российской агрессии.