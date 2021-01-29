Бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 10 тысяч крон (465 долларов) за отказ носить маску в условиях распространения коронавируса.

Об этом сообщает LB.ua.

Отмечается, что штраф политику выписали за нарушение еще в октябре, когда он появился на мероприятии в честь годовщины образования республики без маски.

— Экс-президент Вацлав Клаус оштрафован за то, что во время возложения цветов в честь Дня образования республики и во время дальнейшего выступления не имел на себе противоэпидемической маски и принципиально отказывался ее надеть, - говорится в сообщении санитарной службы Праги.

Ранее, в сентябре, его оштрафовали почти на 140 долларов, также за отказ надеть маску во время митинга. Сам Вацлав Клаус не согласился со штрафами и заявил об ущемлении своих прав.

Напомним, что с 21 ноября 2020 года правоохранители и уполномоченные лица могут штрафовать украинцев за отказ носить маски в общественных местах.