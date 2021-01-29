Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия начал опрос об исключении Александра Дубинского из состава фракции.

Опрос является анонимным и проводится в партийном приложении «слуг», а его результаты видны только самому Давиду Арахамии, пишет LB.ua со ссылкой на источник в руководстве фракции.

— Результат знает только Давид, который его (опрос, - прим.) создал. Давид ставил до утра срок, - заявил собеседник.

Еще один народный депутат от фракции «Слуга народа» сообщил, что вчера вечером Арахамия сообщил коллегам о «технических проблемах с приложением, над устранением которых работают».

Собеседники издания также отметили, что в следующий понедельник фракция снова соберется на заседание.

Напомним, в мае 2020 года в интервью изданию «Новое время», отвечая на вопрос, как долго он будет терпеть во фракции Александра Дубинского и Максима Бужанского, которые «системно наносят ущерб» политсиле, Давид Арахамия высказал сожаление, что в Верховной Раде не принят закон об императивном мандате, но сказал, что никого исключать из фракции сейчас нельзя, так как это навредит ей еще больше.