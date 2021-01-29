Президент Владимир Зеленский назвал намерение лидера «Батьківщина» Юлии Тимошенко провести референдум «политическим переобуванием», которым эта партия занимается уже 20 лет.

Об этом он заявил в видеообращение, которое он опубликовал в Facebook.

— Говорят, что самое быстрое существо на планете – это гепард. На самом деле это не так – это отдельные депутаты и скорость, с которой они перекрашиваются. Сначала они были категорически против референдума, но – бац! Вуаля! – и теперь уже инициируют референдум по 5 вопросам или по скольких там. Думаю, мэм фейспалм можно сделать официальным логотипом этой политической силы. И слоган «20 лет на рынке переобуваний!», — заявил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский выразил надежду, что таких депутатов будет «в парламенте как можно меньше». По его словам, закон об уменьшении количества нардепов с 450 до 300 – на очереди, и его партия намерена воплотить в жизнь это обещание.

Президент напомнил, что для этого в ВР нужны 300 голосов и поинтересовался, кто же присоединится к «Слуге народа» в этом вопросе. Украинцам Зеленский посоветовал «внимательно следить за поименным голосованием за этот закон, запоминать фамилии и делать выводы на следующих выборах».

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский закон «О всеукраинском референдуме» (№ 3612).

27 февраля стало известно, что партия «Батьківщина» намерена инициировать проведение референдумов по пяти вопросам.