По состоянию на пятницу, 29 января, в Николаевской области обнаружили 205 новых случаев заболевания коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.

Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 25971 (+136)

Первомайск - 1295 (7);

Южноукраинск - 1319;

Вознесенск - 930;

Очаков - 644;

Арбузинский район - 427 (+7)

Баштанский район - 569;

Березанский район - 489;

Братский район - 345;

Березнеговатский район - 231;

Веселиновский район - 364 (8);

Витовский район - 1425 (+16)

Вознесенский район - 322;

Врадиевский район - 299;

Еланецкий район - 180;

Доманевский район - 308;

Казанковский район - 422;

Кривоозерский район - 266;

Николаевский район - 528 (+1)

Новобугский район - 335;

Новоодесский район - 821 (+29)

Очаковский район - 316;

Первомайский район - 478 (+1)

Снигиревский район - 422.

Заболевание COVID-19 установлен в 1598 (+5) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 1195, всего выздоровели - 25626. Умерло всего от последствий COVID-19 - 661, за сутки - 4.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5181 человека, зафиксировано 128 летальных случаев, 11 310 пациентов выздоровели.