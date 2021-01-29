По состоянию на пятницу, 29 января, в Николаевской области обнаружили 205 новых случаев заболевания коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1598 (+5) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 1195, всего выздоровели - 25626. Умерло всего от последствий COVID-19 - 661, за сутки - 4.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5181 человека, зафиксировано 128 летальных случаев, 11 310 пациентов выздоровели.
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По состоянию на пятницу, 29 января, в Николаевской области обнаружили 205 новых случаев заболевания коронавирусного заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1598 (+5) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 1195, всего выздоровели - 25626. Умерло всего от последствий COVID-19 - 661, за сутки - 4.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5181 человека, зафиксировано 128 летальных случаев, 11 310 пациентов выздоровели.