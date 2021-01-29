За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5181 человека, зафиксировано 128 летальных случаев, 11 310 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 29 января.

За сутки в Украине снова выздоровело больше человек, чем заразилось.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 211 593 человека, из них 1 003 341 выздоровели, летальных исходов — 22 479.

Статистика в регионах за сутки:

Киев — 361 случай;

Винницкая область — 282 случая;

Волынская область — 159 случаев;

Днепропетровская область — 259 случаев;

Донецкая область — 193 случая;

Житомирская область — 167 случаев;

Закарпатская область — 137 случаев;

Запорожская область — 232 случая;

Ивано-Франковская область — 356 случаев;

Киевская область — 326 случаев;

Кировоградская область — 27 случаев;

Луганская область — 40 случаев;

Львовская область — 440 случаев;

Николаевская область — 207 случаев;

Одесская область — 260 случаев;

Полтавская область — 218 случаев;

Ровенская область — 209 случаев;

Сумская область — 123 случая;

Тернопольская область — 179 случаев;

Харьковская область — 248 случаев;

Херсонская область — 70 случаев;

Хмельницкая область — 147 случаев;

Черкасская область — 131 случай;

Черновицкая область — 258 случаев;

Черниговская область — 152 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина. Карантин могут продлить до 31 марта.

Напомним, мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве каждая школа сама может выбирать форму обучения для своих учеников в зависимости от количества выявленных больных коронавирусом в каждом учебном заведении.