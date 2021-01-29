За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5181 человека, зафиксировано 128 летальных случаев, 11 310 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 29 января.
За сутки в Украине снова выздоровело больше человек, чем заразилось.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 211 593 человека, из них 1 003 341 выздоровели, летальных исходов — 22 479.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина. Карантин могут продлить до 31 марта.
Напомним, мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве каждая школа сама может выбирать форму обучения для своих учеников в зависимости от количества выявленных больных коронавирусом в каждом учебном заведении.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5181 человека, зафиксировано 128 летальных случаев, 11 310 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 29 января.
За сутки в Украине снова выздоровело больше человек, чем заразилось.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 211 593 человека, из них 1 003 341 выздоровели, летальных исходов — 22 479.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина. Карантин могут продлить до 31 марта.
Напомним, мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве каждая школа сама может выбирать форму обучения для своих учеников в зависимости от количества выявленных больных коронавирусом в каждом учебном заведении.