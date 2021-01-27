Мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве каждая школа сама может выбирать форму обучения для своих учеников в зависимости от количества выявленных больных коронавирусом в каждом учебном заведении.

Об этом он рассказал сегодня, 26 января, в ходе прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

По словам мэра, на сегодняшний день в стандартном режиме работают 59 школ города.

— Закончился наш локдаун, дети уже пошли в школы, снова вернулись за парты. Я хочу напомнить, что администрация каждой школы сама принимает решение о форме обучения. Есть обычная форма, и смешанная. Каждая школы будет выбирать для себя формат сама исходя из того, сколько детей и учителей заболело в конкретной школе. Сегодня у нас 59 из 67 школ работают в стандартном режиме, 8 школ выбрали смешанную форму обучения, которая объединяет очную и дистанционную, — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в регион в ближайшее время получит вакцину от коронавирусного заболевания COVID-19.