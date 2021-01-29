Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» не будут регистрировать в Украине.

Об этом он рассказал на брифинге 29 января, передает Бабель.

– Одна политическая сила устроила просто какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины «Спутник V». Вы можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет, - заявил Степанов.

Напомним, ранее исследование Pfizer, опубликованное в среду, показало, что мутации в вариантах COVID-19, первоначально обнаруженные в Соединенном Королевстве и Южной Африке, имеют «небольшое влияние» на эффективность вакцины компании, разработанной с помощью BioNTech.