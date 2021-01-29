Исследование Pfizer, опубликованное в среду, показало, что мутации в вариантах COVID-19, первоначально обнаруженные в Соединенном Королевстве и Южной Африке, имеют «небольшое влияние» на эффективность вакцины компании, разработанной с помощью BioNTech.

Предварительное исследование, проведенное Pfizer и Университета ученых Texas Medical Branch, пришло к выводу , что результаты не показали необходимости дополнительной вакцины для вариантов, передает The Hill.

— Хотя эти результаты не указывают на необходимость новой вакцины для борьбы с появляющимися вариантами, компании готовы отреагировать, если вариант SARS-CoV-2 продемонстрирует доказательства выхода из иммунитета с помощью вакцины COVID-19, — говорят Pfizer и BioNTech.

В исследовании говорится, что вакцина была немного менее эффективной в отношении мутаций варианта, впервые обнаруженного в Южной Африке, по сравнению с другими мутациями.

— Компании считают, что небольшие различия в вирусной нейтрализации, наблюдаемые в этих исследованиях, вряд ли приведут к значительному снижению эффективности вакцины, —заявили компании.

Исследование было опубликовано на сервере препринтов bioRxiv, который публикует исследования до его рецензирования, поскольку появились более заразные штаммы COVID-19, что вызвало опасения, что нынешние вакцины не будут работать против них.

В этом раннем исследовании вакцина тестировалась не на самих вариантах, а на наборе мутаций, обнаруженных в новых штаммах.

Исследование Pfizer согласуется с ранними исследованиями, включая одно, в котором был сделан вывод о том, что вакцина, вероятно, работает против мутаций в штамме из Великобритании. Другое исследование, проведенное ранее в этом месяце, показало, что вакцина Pfizer-BioNTech будет эффективной против ключевой мутации, обнаруженной в штамме из Великобритании и Южной Африки.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США было введено почти 25 миллионов доз вакцины COVID-19, причем 3,8 миллиона получили обе дозы.

Ранее глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что предварительные данные исследований ученых свидетельствуют о том, что британский штамм коронавируса приводит к большему количеству смертей, чем обычный.