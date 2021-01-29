Президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре количество народных депутатов сократят до 300 – соответствующий законопроект уже на очереди.

Об этом он заявил в видеообращение, которое он опубликовал в Facebook.

— Верю, что в нашем парламенте депутатов будет меньше. Не 450, а 300. Этот закон в очереди. Мы также это обещали и должны сделать, — заявил Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что для уменьшения количества парламентариев, нужны 300 голосов. Он также поинтересовался, кто же присоединится к «Слуге народа" в этом вопросе.

Украинцам Зеленский посоветовал «внимательно следить за поименным голосованием за этот закон, запоминать фамилии и делать выводы на следующих выборах».

Напомним, Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Максим Дырдин призвал коллег поддержать президентский закон о сокращении количества депутатов Верховной Рады с 450 до 300 человек.