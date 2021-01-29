Авиакомпания Международные Авиалинии Украины с 31 января возобновит прямые рейсы из Киева в Тбилиси.

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

Власти Грузии не стали продлевать запрет на полеты, связанный с карантином.

МАУ планирует летать в столицу Грузии два раза в неделю. Вылеты из Киева будут выполняться по пятницам и воскресеньям в 20:30 с прилетом в Тбилиси в 01:15. Обратные вылеты из Тбилиси внесены в расписание на 07:00 по понедельникам и субботам с прилетом в Киев в 08:05.

С 1 марта частота полетов на маршруте может увеличиться до четырех раз в неделю. Рейсы Киев-Тбилиси МАУ намерена стыковать в аэропорту Борисполь с внутренними и международными рейсами.

Пересадки возможны из Грузии на самолеты в Одессу, Харьков, Львов, Днепр, Херсон, Запорожье, Париж, Амстердам, Лондон, Милан, Мюнхен, Прагу, Стамбул, Дубай и Тель-Авив.

Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует проверить возможность въезда в Грузию.

По данным консульской службы МИД Украины, сейчас страна запрещает поездки с целью туризма.

Напомним, в Грузии хотят до конца года вакцинировать от коронавируса 60% населения страны, треть доз для этого рассчитывают получить от платформы COVAX.



