Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Маргариты Симоньян о необходимости присоединить Донбасс к России.

Об этом сообщает издание Gazeta.ru.

— Маргарита Симоньян является медиа-менеджером и журналистом. Она не может быть выразителем официальной позиции РФ. Такого вопроса на повестке дня не стоит. Вы знаете, что Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий содействию Украину по регулированию ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения на Донбассе и продолжит защищать русских, — заявил Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков уточнил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит.

Напомним, террористические группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс», которая предусматривает захват всех территорий Донецкой и Луганской областей Украины.