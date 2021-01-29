Украинская делегация подписала с японской стороной соглашение о закупке медицинского оборудования для Госпогранслужбы.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с послом Японии в Украине Такаши Кура 28 января. Стороны утвердили взаимовыгодное соглашение о предоставлении гранта на закупку медицинского оборудования для пограничников.

В частности, частью помощи станет аппарат магнитно-резонансной томографии.

— За годы украинско-японское взаимодействие, выстроенное на основе взаимного доверия и уважения, принесло немало достижений. Сейчас, когда наше государство и весь мир противодействуют пандемии коронавируса, критически важно иметь современное медицинское оборудование для быстрой и качественной диагностики заболеваний. Я благодарен японской стороне за эту своевременную поддержку усилий правительства Украины по противодействию COVID-19, - отметил Дмитрий Кулеба.

Японский посол Такаши Кура сообщил, что новое медицинское оборудование смогут использовать около 400 тысяч пациентов, в том числе обычные граждане Украины.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что японская сторона последовательно помогла проводить в Украине важные реформы и инфраструктурные изменения, которые помогли преодолеть последствия российской агрессии и пандемии коронавируса.

Голова Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что практическое межведомственное сотрудничество украинцев и японцев началось около пяти лет назад и не думает останавливаться.

— Я искренне благодарен Японии за постоянную и ощутимую поддержку Государственной пограничной службы и народа Украины. Современное высокотехнологичное медицинское оборудование, среди которого аппарат МРТ для нужд госпиталя ГПСУ, позволит существенно повысить качество медицинских услуг для украинских пограничников. Наибольшей ценностью является человеческая жизнь и, конечно, современная диагностика просто невозможна без современной высококачественной медицинской аппаратуры. Я искренне благодарю за поддержку лично посла Такаши Кура и весь японский народ за то, что Вы постоянно поддерживаете Украину, поддерживаете наш народ, поддерживаете нашу независимость, - отметил Сергей Дейнеко.

Напомним, 27 января, в Минекономики прошла встреча заместителя министра по вопросам цифрового развития Игоря Дядюры с директором консульско-правового отдела Посольства Германии Карстеном Маер-Вифхаузеном и первым секретарем посольства Франком Мюллером.