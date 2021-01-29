Социальная сеть Facebook 27 января без предупреждения удалила страницу главного редактора «Бабеля» Евгения Спирина.

Об этом он сообщил на своей новой странице и подтвердил «Детектор медиа».

По словам Егвения Спирина, он вел страницу 13 лет, в частности писал о русской оккупации. Аккаунт был подтвержден паспортом, потому что без этого нельзя было запускать рекламу. Несмотря на это, 27 января Facebook розлогинил его с телефона и ноутбука. Сейчас к профилю нет доступа.

– Страницу нельзя восстановить. После блокировки было извещение о том, что это окончательное решение ни в коем случае не подлежит обжалованию. Даже некуда подать апелляцию и нет самой страницы, - отметил Евгений Спирин.

Он не знает, за что удалили его аккаунт. В то же время предполагает, что не за пост или комментарий, потому что в таком случае приходит оповещение, что они не соответствуют нормам сообщества.

Кроме того, по словам главреда «Бабеля», соцсеть удалила ряд аккаунтов его знакомых, которые тоже имели около 5-10 тысяч подписчиков. Среди них - блогер и бывший политзаключенный Александр Володарский, которого во времена президентства Виктора Януковича осудили на год за хулиганство через перфоманс с имитацией полового акта под стенами Верховной Рады в знак протеста против действий Нацкомиссии по морали.

Евгений Спирин предположил, что это может быть очередной чисткой Facebook. Он вместе с Володарским был администратором маленькой группы в Facebook, в которой публиковали «абсурдный контент», в том числе и о бывшем президенте США Дональде Трампе.

– У нас была группа на пять человек, очень древняя. Мы ее завели, когда Трамп стал президентом, или даже раньше. Там был абсурдный контент. Это не массовый паблик. Но это единственное, что нам пришло в голову, потому что мы оба были админами в этой группе. Она была давно мертва. Мы подумали, наверное, они на волне QAnon и борьбы с фейк просто удаляли все страницы и всех, кто был админами, - пояснил Спирин.

Напомним, после нападения на Конгресс США тогда еще президента Дональда Трампа заблокировали почти во всех популярных соцсетях за «неоднократное нарушение правил сообществ» Такое решение приняли YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat и Twitter. Последний также заблокировал более 70 тысяч аккаунтов за распространение теории заговора QAnon.