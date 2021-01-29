Американский видеохостинг YouTube заблокировал видео, содержащие гимн России - из-за нарушения авторских прав.
Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
– В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав. Блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны, - говорится в сообщени.
В сообщении не указывается, о каких именно видео идет речь.
Отмечается, что гимн, как и другие государственные символы, не является объектом авторских прав.
В Роскомнадзоре посоветовали российским владельцам Youtube-каналов переходить на российские видеохостинги.
Напомним, ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал нардепа Александра Дубинского, против которого США ввели санкции.
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
«Зоря» новой жизни – или конец эпохи николаевского газотурбостроения?Александр Жолобецкий
|
Очі мають повилазитиСтанислав Мартиросов
Американский видеохостинг YouTube заблокировал видео, содержащие гимн России - из-за нарушения авторских прав.
Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
– В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав. Блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны, - говорится в сообщени.
В сообщении не указывается, о каких именно видео идет речь.
Отмечается, что гимн, как и другие государственные символы, не является объектом авторских прав.
В Роскомнадзоре посоветовали российским владельцам Youtube-каналов переходить на российские видеохостинги.
Напомним, ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал нардепа Александра Дубинского, против которого США ввели санкции.