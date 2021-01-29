Американский видеохостинг YouTube заблокировал видео, содержащие гимн России - из-за нарушения авторских прав.

Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

– В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав. Блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны, - говорится в сообщени.

В сообщении не указывается, о каких именно видео идет речь.

Отмечается, что гимн, как и другие государственные символы, не является объектом авторских прав.

В Роскомнадзоре посоветовали российским владельцам Youtube-каналов переходить на российские видеохостинги.

Напомним, ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал нардепа Александра Дубинского, против которого США ввели санкции.