Видеохостинг YouTube заблокировал канал нардепа Александра Дубинского, против которого США ввели санкции.

Соответствующая информация размещена на канале Dubinsky.pro.

Теперь его невозможно найти по поиску на YouTube, а в случае перехода по прямой ссылке, на канале указано, что он заблокирован «из-за нарушения правил сообщества YouTube».

Также невозможно и посмотреть последние видео Дубинского, в том числе и его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что видео больше не доступно, поскольку канал удален.

Президент Украины Владимир Зеленский дважды просил Александра Дубинского добровольно выйти из ее состава . Тот отказался выполнить просьбу. Ранее во время заседания фракции «Слуги народа»