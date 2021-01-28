Видеохостинг YouTube заблокировал канал нардепа Александра Дубинского, против которого США ввели санкции.
Соответствующая информация размещена на канале Dubinsky.pro.
Теперь его невозможно найти по поиску на YouTube, а в случае перехода по прямой ссылке, на канале указано, что он заблокирован «из-за нарушения правил сообщества YouTube».
Также невозможно и посмотреть последние видео Дубинского, в том числе и его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что видео больше не доступно, поскольку канал удален.
Накануне нардеп «Слуги народа» Александр Дубинский сам просил срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.
Как известно, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций за вмешательство в американские выборы. Кроме Дубинского, в список попали бывший прокурор Офиса генпрокурора Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, политолог Андрей Телиженко, помощники нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко, а также медиаменеджер Петр Журавель.
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Видеохостинг YouTube заблокировал канал нардепа Александра Дубинского, против которого США ввели санкции.
Соответствующая информация размещена на канале Dubinsky.pro.
Теперь его невозможно найти по поиску на YouTube, а в случае перехода по прямой ссылке, на канале указано, что он заблокирован «из-за нарушения правил сообщества YouTube».
Также невозможно и посмотреть последние видео Дубинского, в том числе и его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что видео больше не доступно, поскольку канал удален.
Накануне нардеп «Слуги народа» Александр Дубинский сам просил срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.
Как известно, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций за вмешательство в американские выборы. Кроме Дубинского, в список попали бывший прокурор Офиса генпрокурора Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, политолог Андрей Телиженко, помощники нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко, а также медиаменеджер Петр Журавель.