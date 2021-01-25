Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего заседания фракции «Слуга народа» дважды просил Александра Дубинского добровольно выйти из ее состава. Тот отказался выполнить просьбу.

Об этом Lb.ua сообщил источник в руководстве «Слуги народа».

По словам собеседника издания, Зеленский о выходе Александра Дубинского «просил дважды». Тот отказался выполнять требование.

— Я не выйду, я не виноват, — передал собеседник слова Александра Дубинского.

Собеседник также добавил, что голосование за назначение Юрия Витренко вице-премьером по вопросам энергетики ожидается в Раде в среду-четверг, «если утром будет 70% фракции».

Напомним, ранее нардеп «Слуги народа» Александр Дубинский сам просил срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.

Как сообщалось, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций за вмешательство в американские выборы. Кроме Дубинского, в список попали бывший прокурор Офиса генпрокурора Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, политолог Андрей Телиженко, помощники нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко, а также медиаменеджер Петр Журавель.