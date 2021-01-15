Нардеп «Слуги народа» Александр Дубинский просит срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.
С соответствующим письмом он обратился к руководству партии 15 января, копию распространил его коллега по фракции Александр Качура, пишет Бабель.
В письме Дубинский заявляет, что против него ведется «очередная грязная провокация», а его оппоненты якобы написали на него «заведомо ложный донос в государственные учреждения США», в результате этого, по его мнению, Министерство финансов и ввело санкции.
Нардеп считает, что ситуация требует от фракции «срочного обсуждения», а также «осуществление действий по пресечению подобных провокаций» и привлечению к ответственности тех, кто эти «провокации совершал».
По мнению Дубинского, оппоненты фракции используют ситуацию как «предмет шантажа» президента Владимир Зеленского и парламентского большинства.
Нардеп Качура, реагируя на письмо, подчеркнул, что поддерживает созыв заседания партии. А вместе с тем предлагает обсудить ситуацию с переизбранием главы делегации Украины в ПАСЕ.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций за вмешательство в американские выборы. Кроме Дубинского, в список попали бывший прокурор Офиса генпрокурора Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, политолог Андрей Телиженко, помощники нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко, а также медиаменеджер Петр Журавель.
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Нардеп «Слуги народа» Александр Дубинский просит срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.
С соответствующим письмом он обратился к руководству партии 15 января, копию распространил его коллега по фракции Александр Качура, пишет Бабель.
В письме Дубинский заявляет, что против него ведется «очередная грязная провокация», а его оппоненты якобы написали на него «заведомо ложный донос в государственные учреждения США», в результате этого, по его мнению, Министерство финансов и ввело санкции.
Нардеп считает, что ситуация требует от фракции «срочного обсуждения», а также «осуществление действий по пресечению подобных провокаций» и привлечению к ответственности тех, кто эти «провокации совершал».
По мнению Дубинского, оппоненты фракции используют ситуацию как «предмет шантажа» президента Владимир Зеленского и парламентского большинства.
Нардеп Качура, реагируя на письмо, подчеркнул, что поддерживает созыв заседания партии. А вместе с тем предлагает обсудить ситуацию с переизбранием главы делегации Украины в ПАСЕ.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций за вмешательство в американские выборы. Кроме Дубинского, в список попали бывший прокурор Офиса генпрокурора Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, политолог Андрей Телиженко, помощники нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко, а также медиаменеджер Петр Журавель.