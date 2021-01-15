Нардеп «Слуги народа» Александр Дубинский просит срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.

С соответствующим письмом он обратился к руководству партии 15 января, копию распространил его коллега по фракции Александр Качура, пишет Бабель.

В письме Дубинский заявляет, что против него ведется «очередная грязная провокация», а его оппоненты якобы написали на него «заведомо ложный донос в государственные учреждения США», в результате этого, по его мнению, Министерство финансов и ввело санкции.

Нардеп считает, что ситуация требует от фракции «срочного обсуждения», а также «осуществление действий по пресечению подобных провокаций» и привлечению к ответственности тех, кто эти «провокации совершал».

По мнению Дубинского, оппоненты фракции используют ситуацию как «предмет шантажа» президента Владимир Зеленского и парламентского большинства.