Адвокат штурмовавшего Капитолий Джейкоба Энтони Ченсли заявил, что его клиент готов дать показания против экс-президента Дональда Трампа. Он может выступить на слушаниях по импичменту.

Об этом сообщает Associated Press.

Ченсли стал известен как «викинг», или «шаман», после того, как он в ходе протестов ворвался в здание конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем. Его обвинили в преднамеренном вторжении и нахождении на режимном объекте без полномочий и арестовали.

Адвокат «викинга» Альберт Уоткинс заявил, что Ченсли ранее был «очарован» Трампом и он действовал по его приглашению при штурме Капитолия и потому заслуживал помилования от бывшего президента. Отказ Трампа разочаровал Ченсли.

Адвокат отметил, что пока не разговаривал ни с одним из членов сената, однако считает важным, чтобы сенаторы услышали голоса тех, кто стал целью подстрекательств со стороны Трампа. Помимо «викинга», о том, что на штурм Капитолия их подвигли слова Трампа, заявили еще четыре человека.

Напомним, в США количество подозреваемых в штурме Капитолия 6 января уже достигла 400 человек и продолжает расти. Правоохранители уже предъявлены обвинения 135 участникам штурма и арестовали их.