В США количество подозреваемых в штурме Капитолия 6 января уже достигла 400 человек и продолжает расти. Правоохранители уже предъявлены обвинения 135 участникам штурма и арестовали их.

Об этом пишет ABC со ссылкой на исполняющего обязанности федерального прокурора округа Колумбия Майкла Шервина.

Чиновник отметил, что список идентифицированных участников штурма Капитолия «увеличивается с каждым часом». Однако Шервин отметил, что у правоохранителей нет веских причин выдвинуть обвинения всем участникам.

— Все наши партнеры в правоохранительных органах делают все возможное, чтобы этот список увеличивался геометрически, что и происходит каждый день, — сказал Майкл Шервин.

Помощник директора Федерального бюро расследований Стивен д'Антуоно похвалил американцев, которые указали правоохранителям на вероятных участников штурма, в том числе друзей и родственников.

— Мы знаем, что это решение часто является болезненным, но вы поднимаете трубку, потому что так правильно. Мы благодарны вам за этот выбор. Америка благодарна вам за этот выбор, — подчеркнул Стивен д'Антуоно.

Напомним, 18-летний Джексон Реффит из штата Техас сообщил Федеральному бюро расследований об участии своего отца, Гая Реффита, в штурме Капитолия 6 января. По словам Джексона, отец угрожал ему расправой, если он это сделает.