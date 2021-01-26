Об этом сообщает The New York Times, получившее в свое распоряжение письменную копию показаний Джексона.

18-летний парень рассказал следователям ФБР, что его отец вернулся домой через два дня после штурма Капитолия. По его словам, отец ему сказал: «Если ты меня сдашь, ты предатель. А ты знаешь, что делают с предателями. Их расстреливают».

Мать парня рассказала следователям, что ее муж был членом праворадикальной группировки. Во время обыска в их доме нашли винтовку AR-15 и пистолет. Сам Гай Реффит рассказал правоохранителям, что ездил с ним в Вашингтон.

16 января мужчину задержали. Ему предъявлены обвинения в препятствовании правосудию и сознательном проникновении в федеральное помещения под охраной.

В разговоре с журналистами The New York Times Джексон уточнил, что еще за несколько недель до события 6 января сообщил ФБР о подозрительном поведении своего отца, который говорил, что будет участвовать в «чем-то значительном».

Напомним, Федеральное бюро расследований США проверяет, могли ли иностранные правительства, организации или частные лица оказывать финансовую поддержку тем, кто помогал планировать и осуществлять штурм здания Конгресса 6 января.