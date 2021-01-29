Депутат областного совета Денис Андреев заявил о том, что чиновники департамента образования ОГА нарушают закон, пытаясь объединить три училища в Николаеве, и выссказал опасения, что имущество ВПУ №7 отдадут третьим лицам.

Об этом он сказал после заседания комиссии облсовета по вопросам законности и правопорядка, передает корреспондент НикВести.

Денис Андреев рассказал, что в Николаевской области начали процесс реорганизации образовательных профтехучреждений в рамках концепции оптимизации системы ПТУ, разработанной Министерством образования.

По его словам, в департаменте образования Николаевской облгосадминистрации хотят объединить три училища в Корабельном районе — Высшее профессиональное училище №7, Николаевский профессиональный лицей строительства и сферы услуг (бывшее ПТУ №25) и Высшее профессиональное училище судостроения (бывшее ПТУ №1). В 2022 году их планируют передать в коммунальную собственность Николаевской области.

— В Корабельном районе есть три профтехучилища — №7, №25 и №1. На первом этапе они объединяют 25-е с 7-м. Профиль 25-го — это повара, а профиль 7-го — электрики, механики. Раньше это было ПТУ, которое готовило специалистов для глиноземного завода. На втором этапе они присоединяют к этому объединенному учреждению училище № 1, который готовил специалистов для завода «Океан» и выпускал судосборщиков, судомехаников, — рассказал он.

Депутат добавил, что объединение училища №7 и №25 происходит на базе последнего, а коллектив ВПУ №7 заявил о том, что их материально-техническую базу хотят отдать третьим лицам, в частности военкомату.

— Фактически сейчас они «забывают» про материально-техническую базу 7-го ПТУ и все бразды правления передают 25-му ПТУ. Коллектив возмутился, потому что у них хорошая материально-техническая база. Я походил, посмотрел, она действительно хорошая. Сейчас, как мне сказали в коллективе, это имущество хотят передать военкомату. Уже был военком, смотрел спортзал. По крайней мере, какие-то приезжают люди, что-то смотрят. Как я понимаю, по профилю училище использовать не будут, — сказал Денис Андреев.

Он добавил, что у этого училища также есть санаторий «Знание» — отдельное трехэтажное здание возле завода «Океан».

По его словам, в июле представители ВПУ передали иск в Окружной административный суд, процесс идет, но процедура реорганизации не приостановлена.

Депутат Валентин Бойко поддержал коллегу и задался вопросом, почему училище третьего аттестационного уровня, который выше, чем у Николаевского профессионального лицея, присоединяют к нему, а не наоборот.

По словам Дениса Андреева, чиновники мотивируют это тем, что якобы ВПУ не соответствует третьему уровню по ряду критериев.

— Они написали, что профессии смежные, хотя там только одна смежная специальность — оператор компьютерного набора, которая есть, наверное, во всех ПТУ. Написали, что они одной отрасли, хотя это тоже не соответствует действительности. Явно недостоверная информация и о проведении сборов трудовых коллективов. Они на мой запрос предоставили нам протокол общих сборов, где глава сборов — заместитель главы департамента, а секретарь — методист департамента. И ни одного слова о том, что кто-то из членов коллектива выступал. Также и в ПТУ №25 сборы возглавляли представители департамента. В мотивационной части они хаят ПТУ №7, говорят, что оно некомплектное. Хотя оно само себя обеспечивает, выполняет все планы, — добавил Денис Андреев.

Валентин Бойко, в свою очередь, заявил о том, что облоно в целом нарушило процедуру реорганизации.

— В статье 8 закона о профессиональном техническом образовании говорится, что согласно определенному Порядку должно быть принято решение о ликвидации или реорганизации учреждения. Если нет этого Порядка, если в нем не обозначен режим правоприемничества, орган управления, то о каком процессе может идти речь. Нет такого процесса — не может и априори быть реорганизации, — сказал Валентин Бойко.

Также депутат добавил, что ПТУ № 25 не имеет оснований выпускать и выдавать дипломы студентам ВПУ № 7, поскольку не имеет лицензий на данные специальности.

Ранее начальница управления образования Анна Лычко рассказала о том, как будет проходить процесс реструктуризации школ Николаева в связи с изменениями в законодательстве.