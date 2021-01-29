Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о некоторых мерах по обеспечению права граждан на качественные и безопасные социальные услуги.

Об этом пишет издание Корреспондент, ссылаясь на соответствующий указ на сайте Офиса президента.

Как сообщается, подписание документа обусловлено, в частности, пожаром в доме престарелых в Харькове, который унес жизни 16 человек.

Документом предлагается Кабинету министров провести проверки и создать реестр домов престарелых в Украине. Также, согласно указу, правительство должно обеспечить проведение проверки соблюдения в пансионатах правил пожарной безопасности, государственных санитарных и строительных норм, в том числе по доступности маломобильных групп населения. Кроме того, правительство должно обеспечить фактическое создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг.

Информация из реестра будет доступна через государственный портал Дія. Как сообщается, Кабмин должен в трехмесячный срок подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты по совершенствованию системы соцуслуг.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлии Соколовской, развитие системы соцслуг и обеспечение их качества президент определил одним из основных приоритетов.

— Развитие этой сферы позволит своевременно выявлять людей в сложных жизненных обстоятельствах и оказывать им необходимую помощь. А создание рынка социальных услуг с четкими и понятными правилами обеспечит необходимые услуги и минимизирует ряд возможных рисков и трудностей для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и поможет предотвратить возникновение негативных жизненных условий, - подчеркнула Юлия Соколовская.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре количество народных депутатов сократят до 300 – соответствующий законопроект уже на очереди.