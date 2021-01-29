Верховный Суд Украины восстановил Александра Антощука в должности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

Он приступил к исполнению своих служебных обязанностей в четверг, 28 января, сообщается на странице Службы автодорог в Facebook.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года исполняющим обязанности главы САД в Николаевской области был назначен Владислав Невеселый. Теперь он будет занимать должность первого заместителя главы Службы автодорог.

Как известно, 22 июля 2016 года, по результатам заседания коллегии «Укравтодора», начальник Службы автомобильных дорог Николаевской области Александр Антощук был уволен с занимаемой должности за неисполнение должностных обязательств. Однако 2 мая 2019 года Александр Антощук был восстановлен в должности решением суда.

Но уже 7 мая в «Укравтодоре» сообщили о его повторном увольнении в связи с «неисполнением служебных обязанностей». В Госагентстве автомобильных дорог заявили тогда, что Александр Антощук был повторно уволен за то, что он восстановился в должности, сфальсифицировав документы в суде. Помимо этого, после своего восстановления чиновник якобы оказывал давление на сотрудников Службы автодорог в Николаевской области, о чем в ведомстве пообещали сообщить в правоохранительные органы.

В сентябре 2019 года Заводский районный суд Николаева постановил восстановить Александра Антощука в должности начальника Службы автодорог.

Кроме этого, в январе 2021 года украинские правоохранители направили польским коллегам письменное уведомление о подозрении бывшему исполняющему обязанности главы «Укравтодора» Славомиру Новаку, который не выполнил решения судов о восстановлении в должности экс-руководителя Службы автодорог в Николаевской области Александра Антощука.