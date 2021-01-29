В России арестовали уроженку Украины Ольгу Бендас. Ее обвиняют в якобы избиении полицейского на акции протеста в поддержку Алексея Навального.
Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
Российский суд решил арестовать украинку на два месяца.
По версии российской полиции, Ольга Бендас во время митинга в Москве несколько раз ударила полицейского.
Напомним, утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального. 23 января по всей России были задержаны 3 тысячи 711 участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это рекорд за многие годы.
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В России арестовали уроженку Украины Ольгу Бендас. Ее обвиняют в якобы избиении полицейского на акции протеста в поддержку Алексея Навального.
Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
Российский суд решил арестовать украинку на два месяца.
По версии российской полиции, Ольга Бендас во время митинга в Москве несколько раз ударила полицейского.
Напомним, утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального. 23 января по всей России были задержаны 3 тысячи 711 участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это рекорд за многие годы.