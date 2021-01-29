В России арестовали уроженку Украины Ольгу Бендас. Ее обвиняют в якобы избиении полицейского на акции протеста в поддержку Алексея Навального.

Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Российский суд решил арестовать украинку на два месяца.

По версии российской полиции, Ольга Бендас во время митинга в Москве несколько раз ударила полицейского.

Напомним, утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального. 23 января по всей России были задержаны 3 тысячи 711 участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это рекорд за многие годы.