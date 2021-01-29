Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешило применение COVID-вакцины шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca на территории ЕС. Однако поставки этой вакцины в ЕС должна разрешить Еврокомиссия.
Об одобрении вакцины сообщили на сайте EMA.
– EMA рекомендовало предоставить условное разрешение на поставки вакцины от COVID-19 AstraZeneca для предотвращения коронавирусной болезни у людей в возрасте от 18 лет, - заявили в агентстве.
Это третья вакцина от COVID-19, которая была рекомендована EMA.
– Приняв этот третий положительный вывод, мы еще больше расширили арсенал вакцин, доступных странам-членам ЕС для борьбы с пандемией и защиты своих граждан, - подчеркнули в EMA.
Напомним, ранее в Германии рекомендовали не делать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca людям старше 65 лет.
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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешило применение COVID-вакцины шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca на территории ЕС. Однако поставки этой вакцины в ЕС должна разрешить Еврокомиссия.
Об одобрении вакцины сообщили на сайте EMA.
– EMA рекомендовало предоставить условное разрешение на поставки вакцины от COVID-19 AstraZeneca для предотвращения коронавирусной болезни у людей в возрасте от 18 лет, - заявили в агентстве.
Это третья вакцина от COVID-19, которая была рекомендована EMA.
– Приняв этот третий положительный вывод, мы еще больше расширили арсенал вакцин, доступных странам-членам ЕС для борьбы с пандемией и защиты своих граждан, - подчеркнули в EMA.
Напомним, ранее в Германии рекомендовали не делать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca людям старше 65 лет.