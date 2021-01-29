В Германии рекомендовали не делать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca людям старше 65 лет.

Такие выводы озвучили в постоянном комитет по вакцинации Института вирусологии имени Роберта Коха, пишет Die Welt.

Эксперты объяснили рекомендацию тем, что на данный момент недостаточно данных для оценки эффективности препарата для людей старше 65 лет.

В то же время, там подчеркнули, что вакцина AstraZeneca полностью подходит для вакцинации людей от 18 до 64 лет.

Для людей старшего возраста рекомендовали использовать вакцину производства Pfizer/Biotech.

Напомним, что исследование Pfizer, опубликованное в среду, показало, что мутации в вариантах COVID-19, первоначально обнаруженные в Соединенном Королевстве и Южной Африке, имеют «небольшое влияние» на эффективность вакцины компании, разработанной с помощью BioNTech.