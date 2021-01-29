Президент Владимир Зеленский подписал закон, принятый в пятницу Верховной Радой, который позволяет начать вакцинацию украинцев от коронавируса COVID-19 в экстренном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства вечером 29 января.

Документ позволяет быстро зарегистрировать в Украине вакцину от коронавируса, если она получила разрешение на экстренное применение в США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Китае, Индии или Евросоюзе.

Также разрешается регистрация вакцин, которые преквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Отдельно предусмотрено, что лекарственное средство не должно быть разработано в государстве-агрессоре. Речь идет о России.

Регистрационное удостоверение выдается сроком на год с возможностью продления еще на один год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие такого удостоверения могут продлить до пяти лет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале.