Президент Владимир Зеленский подписал закон, принятый в пятницу Верховной Радой, который позволяет начать вакцинацию украинцев от коронавируса COVID-19 в экстренном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства вечером 29 января.
Документ позволяет быстро зарегистрировать в Украине вакцину от коронавируса, если она получила разрешение на экстренное применение в США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Китае, Индии или Евросоюзе.
Также разрешается регистрация вакцин, которые преквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Отдельно предусмотрено, что лекарственное средство не должно быть разработано в государстве-агрессоре. Речь идет о России.
Регистрационное удостоверение выдается сроком на год с возможностью продления еще на один год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие такого удостоверения могут продлить до пяти лет.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале.
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Президент Владимир Зеленский подписал закон, принятый в пятницу Верховной Радой, который позволяет начать вакцинацию украинцев от коронавируса COVID-19 в экстренном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства вечером 29 января.
Документ позволяет быстро зарегистрировать в Украине вакцину от коронавируса, если она получила разрешение на экстренное применение в США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Китае, Индии или Евросоюзе.
Также разрешается регистрация вакцин, которые преквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Отдельно предусмотрено, что лекарственное средство не должно быть разработано в государстве-агрессоре. Речь идет о России.
Регистрационное удостоверение выдается сроком на год с возможностью продления еще на один год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие такого удостоверения могут продлить до пяти лет.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале.