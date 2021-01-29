В Печерском районном суде Киева опровергли информацию об открытии уголовного производства в отношении президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко по иску депутата Андрея Деркача.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
— В средствах массовой информации распространяется утверждение о принятии Печерским районным судом Киева судебного решения, на основании которого зарегистрировано уголовное производство в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что судья рассматривал жалобу адвоката Александра Телешецького, который действует в интересах народного депутата Андрея Деркача.
Сообщается, что судебным решением от 11 сентября 2020 Печерский райсуд удовлетворил жалобу, а уполномоченных лиц обязали начать досудебное расследование в уголовном производстве.
— По содержанию заявления от 10 августа 2020 усматривается, что признаки уголовного преступления имеют действия отдельных представителей международных организаций, без указания их фамилий. Учитывая значительный общественный интерес, который вызывается разного рода высказываниями в отношении бывшего президента Украины и действующего президента США, пресс-служба суда просит не манипулировать мнением общественности и не распространять непроверенную информацию о судебных решениях, принятых Печерским районным судом Киева и их сути, — добавили в суде.
Ранее сообщалось, что через два дня после инаугурации президента США были открыты новые производства по пятому Президенту Петру Порошенко и новоизбранному президенту США Джо Байдену.
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В Печерском районном суде Киева опровергли информацию об открытии уголовного производства в отношении президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко по иску депутата Андрея Деркача.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
— В средствах массовой информации распространяется утверждение о принятии Печерским районным судом Киева судебного решения, на основании которого зарегистрировано уголовное производство в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что судья рассматривал жалобу адвоката Александра Телешецького, который действует в интересах народного депутата Андрея Деркача.
Сообщается, что судебным решением от 11 сентября 2020 Печерский райсуд удовлетворил жалобу, а уполномоченных лиц обязали начать досудебное расследование в уголовном производстве.
— По содержанию заявления от 10 августа 2020 усматривается, что признаки уголовного преступления имеют действия отдельных представителей международных организаций, без указания их фамилий. Учитывая значительный общественный интерес, который вызывается разного рода высказываниями в отношении бывшего президента Украины и действующего президента США, пресс-служба суда просит не манипулировать мнением общественности и не распространять непроверенную информацию о судебных решениях, принятых Печерским районным судом Киева и их сути, — добавили в суде.
Ранее сообщалось, что через два дня после инаугурации президента США были открыты новые производства по пятому Президенту Петру Порошенко и новоизбранному президенту США Джо Байдену.